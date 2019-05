Embaixador baiano que morreu na Itália será velado em Salvador

O velório e cerimônia de cremação do embaixador do Brasil no Líbano, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, e da embaixatriz Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto, acontecem na segunda-feira (20) no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Os dois eram baianos e morreram em um acidente de carro na Itália, onde estavam de férias, no dia 8 deste mês.

Marinha e Aeronáutica vão prestar honras militares durante o enterro. A missa será presidida pelo arcebispo Dom Murilo Krieger, ao lado dos capelões das três forças armadas.

Nascido em Salvador, Paulo Cordeiro entrou no Itamaraty em 1978 e serviu em vários países durante sua carreira. Ele esteve à frente das embaixadas do Brasil no Haiti, no Canadá e por fim no Líbano, último cargo que teve. Também foi cônsul-geral do Brasil em Milão.

Veja a programação da cerimônia:

• 06h15min às 10h30min - Velório na Capela A, ao som do Violinista e Violoncelista.

• 10h30min às 10h45min - Saída da Capela A com cortejo fúnebre e Honras Militares

• 11h - Celebração da Missa no Salão do Crematório

• 11h40min - Cerimônia de Cremação