Embaixadora da Zâmbia no Brasil conhece programa social da Fundação Odebrecht

A embaixadora da Zâmbia no Brasil, Alfreda Kansembe Mwamba, acompanhada de suas assessoras de comércio exterior e imprensa, visitou o PDCIS, programa social da Fundação Odebrecht, em Salvador (BA).

Idealizada pela Easy Development Consultoria, a agenda teve o objetivo de apresentar as transformações em curso no Baixo Sul da Bahia por meio do programa, e seu potencial de ser reaplicado em outros contextos de desigualdades, a exemplo da Zâmbia.

No primeiro dia da viagem, ocorrido no último final de semana, a comitiva conheceu as instalações da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves, parceira da Fundação na realização do PDCIS. Sem a presença de estudantes, por conta das medidas de prevenção ao Coronavírus, Thales Lima, diretor da instituição, deu as boas-vindas à comitiva e falou sobre a missão da Casa Familiar.

“Há 18 anos, formamos uma nova geração de jovens líderes que compartilham o conhecimento e que vêm mudando a realidade da nossa região a partir da educação que recebem. A Casa Familiar não é apenas para a comunidade, mas é da comunidade”, disse.

Impactada pelo trabalho realizado com jovens da zona rural, que se formam a partir da pedagogia da alternância, passando uma semana em período integral na escola e duas semanas aplicando conhecimentos em suas propriedades, a embaixadora parabenizou a iniciativa e reforçou como seria positivo ter algo semelhante na Zâmbia.

“Agradeço a oportunidade de estar aqui e conhecer esse projeto que é muito inspirador, especialmente para mim, pois temos muitos jovens em condições semelhantes. Seria excelente ter um programa como esse em nosso país e mudar a história das pequenas comunidades”, afirmou.

Foto: Divulgação

Para Dimitrius Carvalho, CEO da Easy Development Consultoria, o exemplo da escola e de como o PDCIS é articulado para gerar a transformação mostram que essa tecnologia social deve ganhar escala.

“Queria mostrar à embaixadora programas baseados em uma governança participativa e o PDCIS é um dos melhores exemplos que eu conheço. É um programa que empodera as comunidades, forma jovens protagonistas. Uma iniciativa que deu certo e que deve ser reaplicada”, reforçou.

No segundo dia de viagem, em café da manhã oferecido na Serra da Papuã, Cristiane Nascimento, responsável por Sustentabilidade, Parcerias e Comunicação na Fundação Odebrecht, apresentou a estratégia do PDCIS para promoção do desenvolvimento territorial sustentável e o atual momento que a instituição vive.

“Disponibilizamos nossa tecnologia social de resultados comprovados para ser adaptada e reaplicada em outros contextos. Queremos contribuir com o desenvolvimento e crescimento de regiões de vulnerabilidades e por isso nos colocamos à serviço de gestores públicos, empresas privadas e suas lideranças, investidores e empreendedores sociais”, disse.

Após o encontro, a comitiva conheceu as instalações da Coopatan, cooperativa agrícola que também é parceira da Fundação na realização do PDCIS, e conversou com Juscelino Macedo, presidente e um dos fundadores da cooperativa.

Além de mostrar os grandes resultados alcançados no último ano, a exemplo do recorde de faturamento com a agricultura familiar, Macedo contou sua história de transformação a partir de oportunidades geradas pelo Programa Social no Baixo Sul da Bahia.