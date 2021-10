Embalado, Vitória encara o Botafogo-PB para decidir vaga no Nordestão

Finalmente o Vitória parece ter embalado na temporada 2021. O rubro-negro mostrou fôlego em momento crucial do ano, quando luta para permanecer na Série B do Brasileiro e por uma vaga na próxima edição Copa do Nordeste. Sem presença garantida no regional, o Leão entra em campo nesta terça-feira (26) para disputar o primeiro dos dois duelos decisivos diante do Botafogo-PB. A bola rola às 21h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Melhor posicionado no ranking da CBF, o Vitória será o mandante do jogo de volta, agendado para o mesmo horário do dia 16 de novembro, no Barradão. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem levar a melhor, se garante no regional do ano que vem.

Acostumado a jogar no palco do confronto de hoje, o lateral esquerdo Roberto faz um alerta. “A expectativa é das melhores, mas sabemos que é muito difícil jogar lá. Joguei no Campinense, conheço demais ali, a forma que eles jogam. É um clube que gosta muito de brigar mesmo. É o que a gente tem que fazer também. Tem que chegar lá e conseguir um resultado importante para chegar em casa com mais tranquilidade”.

Vitória e Botafogo-PB entraram na disputa na segunda fase da pré-Copa do Nordeste. Maior campeão do regional ao lado do Bahia, com quatro títulos, o rubro-negro bateu o Itabaiana por 3x0. A equipe paraibana nunca venceu a competição e chegou a esse momento da fase preliminar após passar pelo Imperatriz-MA: 2x0.

Embalado por três triunfos seguidos, o Vitória entra em campo com moral. Em reabilitação na temporada, o rubro-negro venceu, além do Itabaiana, Sampaio Corrêa (1x0) e Brasil de Pelotas (4x0), pela Série B. O feito é inédito na temporada. O Leão não vencia três jogos consecutivos desde janeiro, quando ganhou as três rodadas derradeiras da Série B 2020: Guarani (2x1), Botafogo-SP (1x0) e Brasil de Pelotas (1x0).

“Acho que o elenco soube agora aproveitar as oportunidades. A gente tinha que mudar nossa atitude. Agora a gente sabe realmente como é que tem que vestir essa camisa, sabe como é que tem que entrar em campo. Tem que dar o seu máximo, dar o sangue mesmo. Dessa forma as coisas estão começando a acontecer”, afirmou Roberto.

Defesa e ataque estão em alta. Nos três triunfos atuais, o Vitória não sofreu gols e balançou a rede oito vezes. Uma delas foi com a assinatura de Roberto. “Jogo passado, eu não sabia, mas descobri que eu chuto um pouquinho forte. Então já estou começando a treinar isso aí. Espero que eu possa fazer um gol em um chute desse”, projetou o lateral, confiante.