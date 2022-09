Embarque de caminhões e ônibus segue suspenso no ferry-boat

O embarque de caminhões e ônibus no sistema ferry-boat segue suspenso nesta sexta-feira (2), por conta dos ventos fortes que deixam o mar agitado durante a travessia.

Por conta do mau tempo, a viagem fica mais longa - passando para 1h10, em média, contra os 50 minutos normais. Isso acontece porque as normas da Internacional Marítima, que administra o sistema, determina que o comandante faça um percurso buscando ao máximo manter a embarcação estável em momentos de condições climáticas desfavoráveis, seguindo com curvas, ao invés da linha reta tradicional.

O serviço está funcionando nos horários regulares, com saídas de hora em hora. De segunda a sábado, o sistema funciona das 5h às 23h30. Aos domingos e feriados, o sistema funciona das 6h às 23h30. Quatro embarcações estão fazendo as viagens.

O movimento é tranquilo para veículos e pedestres nos terminais São Joaquim e Bom Despacho.