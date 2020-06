Embarque volta a ser realizado no segundo andar do aeroporto de Salvador

O embarque e o check-in no aeroporto de Salvador - Salvador Bahia Airport - voltarão a ser realizados em seu lugar original, no 2º e 1º pisos, respectivamente, a partir desta terça-feira (30). Com isso, o andar térreo volta a abrigar apenas a área de desembarque.

De acordo com a Vinci Airports, responsável pelo Aeroporto Internacional de Salvador, a reabertura dos pisos superiores é consequência da retomada gradual de voos, que começa em julho. A partir desse mês, o Aeroporto terá uma média de 20 voos diários de ligação direta com 13 destinos domésticos. O destaque fica por conta da companhia aérea Gol, que passará a operar 13 destinos a partir de Salvador. Mais informações a respeito dos destinos podem ser encontradas nas redes sociais do Aeroporto: @salvadorbahiaairport.

(Divulgação)

Ainda de acordo com a Vinci, apesar do deslocamento das operações, o terminal de passageiros continuará aberto apenas parcialmente. Por isso, o viajante irá se deparar com alguns espaços isolados. Os estabelecimentos comerciais serão abertos gradativamente. Neste primeiro momento, vending machines e farmácia estarão em funcionamento para atender à necessidade dos passageiros.

Segurança

Para evitar a disseminação da covid-19, o Aeroporto instalou barreiras acrílicas nos balcões de atendimento das companhias aéreas, bloqueou alguns assentos nas longarinas e aplicou marcações de distanciamento em filas, elevadores e escadas rolantes. Além disso, investiu em uma campanha de conscientização no terminal de passageiros, com dicas de higienização das mãos e uso de máscaras.

O Aeroporto recomenda ainda que os viajantes estejam atentos e atendam às distâncias de segurança e evitem aglomeração, especialmente nos momentos mais críticos como embarque, desembarque e restituição de bagagens. Ao desembarcar, apenas um passageiro por família deve se aproximar das esteiras para retirar malas e outros objetos. Além disso, é importante fazer a higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel - que está disponível na saída dos banheiros e outros pontos do terminal.

"Assim como em outros ambientes públicos na Bahia, é obrigatório o uso de máscara nos terminais de passageiros e de cargas. Avisos sonoros e visuais reforçam a necessidade do uso do acessório e adoção de outras ações preventivas, como a higienização das mãos", reforça a Vinci, em nota.

Também visando a segurança dos passageiros, o Salvador Bahia Airport recomenda que o passageiro dê preferência ao check-in online, que está disponível em sites e aplicativos das companhias aéreas de forma gratuita: "Também é importante que o viajante se dirija ao aeroporto somente se estiver em boas condições de saúde. Outra orientação é a de que o passageiro vá ao terminal sozinho ou acompanhado apenas das pessoas que efetivamente forem viajar".