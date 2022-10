Embasa alerta para golpes do pagamento da conta de água/esgoto por Pix

Golpistas estão se fazendo passar pela Embasa e levando clientes a pagar a conta de água/esgoto por meio de transferência PIX solicitada por WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens. A empresa tem orientado em seus canais de atendimento e redes sociais que o pagamento do serviço de água/esgoto por meio de PIX só pode ser feito mediante a captura da chave PIX da Embasa por QR Code atualmente impresso na 2ª via da conta.

O gerente de relacionamento com os usuários dos serviços da Embasa, João Ricardo Souza, orienta que o WhatsApp da Embasa é o 71 9717-0999. “Se o cliente receber qualquer cobrança por WhatsApp ou outro aplicativo de conversa oferecendo a possibilidade de pagar a conta de água/esgoto por PIX, boleto ou transferência bancária, ele não deve pagar. A Embasa não fornece a chave para o pagamento por PIX por mensagens, nem envia boletos ou dados para transferência bancária. O acesso à chave para a transferência PIX vem na própria conta”, explica João.

Sobre isso, o gerente explica que, a partir de janeiro do ano que vem o QR Code para acesso à chave PIX da Embasa vai vir impresso na 1ª. via da conta de água/esgoto e a empresa reforçará a divulgação junto a seus clientes. Outro esclarecimento importante da Embasa é que o cliente que receber mensagens propondo o pagamento por PIX deve denunciar e bloquear o número na plataforma WhatsApp e, se cair no golpe, deve registrar os dados do golpista e denunciar em uma delegacia.

“Os golpes que chegaram ao conhecimento da Embasa, desde o início de agosto deste ano, foram denunciados por prepostos da empresa por meio de registro de um boletim de ocorrência em delegacia especializada em crimes virtuais”, explica João Ricardo.