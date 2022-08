Embasa: o que você precisa saber para ir bem no concurso com salários de até R$ 8 mil

Quando o edital foi lançado, a estudante do curso técnico em Petroquímica Ingrid Sento Sé,31, começou a se preparar para o concurso da Embasa, que foi impugnado pelo Crea-BA, no último dia 2 de agosto junto ao Instituto AOCP, em virtude da remuneração oferecida ser inferior estipulada pela Lei n° 4.950-A/66, para a carga horária estabelecida. Apesar do revés, ela segue se preparando para alcançar o objetivo de alcançar a estabilidade profissional. “Fiquei interessada nesse concurso porque ele é voltado para minha área de trabalho, então é exatamente o que eu estava procurando”, contou.

Para Ingrid, os principais obstáculos para conseguir a aprovação são a concorrência, o tempo curto para estudo. O Correio entrevistou a professora e advogada Bia Nogueira, que preparou um guia com dicas para quem, assim como Ingrid, quer se preparar bem para quando as provas chegarem.

Foto: Acervo Pessoal

De acordo com o setor jurídico do Crea-Ba, o pedido de impugnação foi encaminhado para a AOCP e não tem o objetivo de atrapalhar a vida dos profissionais e estudantes, mas de garantir uma remuneração justa para os aprovados. Eles esperam que o pedido seja avaliado e a remuneração retificada sem maiores prejuízos para quem participará do certame.

Em nota enviada para o Correio, a Embasa afirmou que a solicitação está sendo analisada, mas que a impugnação não “suspende o concurso público em andamento e não suspende o concurso como data de previsão”.

À prova de falhas

Bia Nogueira lembra que a AOCP é uma banca tradicional, com larga experiência na elaboração de certames no território nacional e cuja característica principal é a objetividade dos enunciados. “Isso facilita muito na resolução da prova, pois os candidatos terão enunciados diretos e objetivos, muito melhores para quem está dominando o assunto”, afirma a professora.

Quando o assunto é o grau de dificuldade das questões, Bia diz que a AOCP pode ser considerada média e não utiliza muitas pegadinhas na sua elaboração, mas chama atenção para o fato de que a banca usa as características da instituição como tópico de avaliação. “A banca adequa a realidade do órgão referente ao concurso, com questões contextualizadas e até trazendo situações de vivência do cargo escolhido”, alerta.

Então, para obter um bom resultado no concurso, é necessário estudar muito e treinar, montando um bom cronograma de estudo que compreenda todos os assuntos elencados no edital, e resolver muitas provas da banca para se familiarizar com a linguagem e abordagem. “Conhecer bem a banca que elaborará a prova é um segredo para a aprovação que muita gente desconhece, então, pratique com questões antigas”, ensina a professora.

Corte alto

Bia Nogueira faz questão de lembrar que, como a banca é AOCP, os candidatos precisam estar cientes de uma característica importante que suas provas trazem, que é a nota de corte alta. “Portanto é necessário estudar todo o edital para conseguir obter o máximo de pontuação possível”, ensina. A professora destaca ainda que as funções de Agente Operacional e Operador de Processo de Água e de Esgoto terão uma fase a mais, que é uma prova de conhecimento prático.

Com dois meses de preparação intensa, Carlos Sampaio, 30 anos, diz que estuda pelo menos duas horas todo dia, inclusive nos fins de semana. “Vou fazer para experimentar o nível de conhecimento, porém se torna uma oportunidade de emprego em uma empresa consolidada e com plano de carreira”, diz o estudante.

Outro ponto importante do edital é que a prova do concurso acontecerá de forma descentralizada nas cidades de Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista e Paulo Afonso. As taxas de inscrição terão os valores de acordo com a formação, sendo nível médio R$ 65,00, nível técnico R$ 80,00 e nível superior R$ 110,00.

Vantagens e benefícios

Além da estabilidade financeira e profissional destacada pelos candidatos Carlos e Ingrid, os concursos públicos possuem salários bem atrativos e o candidato não precisa ter experiência anterior no cargo em que prestar concurso, o que é excelente para recém-formados que buscam um espaço no mercado de trabalho ou aqueles que desejam mudar a área de atuação.

“O que vai determinar a sua capacidade de trabalhar naquele setor será a prova aplicada e suas etapas seguintes. Importante salientar que, como os servidores públicos trabalham em uma carga horária fixa, determinada no edital, sobra mais tempo para o convívio com a família e outras atividades necessárias à qualidade de vida”, pontua Bia Nogueira.

A advogada orienta que os candidatos aproveitem o tempo para acessar os editais anteriores e conheçam o que já é costumeiro ser cobrado. “Conheça muito bem a vaga para a qual você está se candidatando, assim como todas as etapas até a sua efetivação. Ter uma noção geral do concurso te fará ter mais segurança. Eu sempre indico procurar um curso preparatório, pois os professores conhecem muito bem a banca que aplica o concurso, e te ajudará a organizar o material de estudo”, finaliza.

Dicas douradas

1. Estude todo o edital para conseguir obter o máximo de pontuação possível;

2. Acessar os editais anteriores e conheçam o que já é costumeiro ser cobrado;

3. Informe-se bem sobre a vaga desejada;

4. Resolver o máximo de questões possíveis elaborada pela banca para se familiarizar com a linguagem e abordagem.