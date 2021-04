Emocionado, Eduardo comemora golaço pelo Vitória: 'Inexplicável'

Ele começou a temporada como principal aposta do Vitória para desempenhar o papel de camisa 10 do time, mas se machucou e passou dois meses longe dos gramados. Eduardo voltou a vestir a camisa rubro-negra na hora certa. Na noite deste sábado (17), o meia de 20 anos deixou o banco de reservas para garantir a classificação às semifinais da Copa do Nordeste.

Aos 44 minutos do segundo tempo, Eduardo acertou o ângulo e definiu o placar por 2x1 contra o Altos-PI. O jogo válido pelas quartas de final do torneio regional estava empatado desde a etapa inicial. A decisão estava sendo encaminhada para os pênaltis, quando o jogador revelado na Toca do Leão marcou o golaço.

"Passei um momento muito difícil na minha vida. Nunca tinha machucado antes. E na minha melhor fase que eu vinha vivendo, senti uma hérnia de disco e tive que passar 62 dias parado. Na minha volta poder fazer um gol desse é inexplicável", comemorou Eduardo após o apito final.

Antes dele, no primeiro tempo, Samuel havia aberto o placar e Lucas Campos tinha deixado tudo igual. O centroavante do Vitória, autor de cinco gols na Copa do Nordeste, também festejou a classificação.

"Foi um prêmio da entrega de todo o grupo. O grupo todo está de parabéns pela entrega. A gente sabia que seria um jogo difícil, não iria ser fácil, como não foi", pontuou Samuel.

O Vitória vai disputar o jogo único das semifinais contra Ceará ou Sampaio Corrêa, que se enfrentam pelas quartas de final no domingo (18), às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Antes, o time comandado por Rodrigo Chagas vai a campo na quarta-feira (21), quando enfrenta a Juazeirense, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. A bola rola às 19h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.