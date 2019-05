Emocionado, Mansur desabafa: 'Não esqueço o que passei aqui'

Se tem um jogador que saiu feliz com o triunfo do São Bento sobre o Vitória, por 3x1, na tarde deste sábado, no Barradão, foi o lateral-esquerdo Mansur. Ex-jogador do Leão, ele deu um depoimento emocionado após a partida.

Chorando muito, o jogador lembrou das críticas que recebeu da torcida e afirmou que a resposta foi dada dentro de campo. Com a virada, o São Bento deixou a zona de rebaixamento da Série B,e o Vitória caiu para 15º no momento.



"Lembrei de tudo que eu tinha passado injustamente. Não tenho nada contra a torcida, conquistei muita coisa aqui no clube, tenho uma história que ninguém pode apagar. Gosto muito do clube, mas a resposta que eu tinha que dar era em campo. Não preciso do amor da torcida, preciso do amor de Deus, da minha família. Não esqueço os dias que passei aqui, chegava em casa chorando, desabafando. Isso ninguém sabe, só a nossa família. A resposta veio em campo. Foram quatro anos de conquistas e sofrimentos aqui", disse Mansur em entrevista ao SporTV, na saída do campo.

Formado nas categorias de base do Bahia, Mansur deixou o tricolor e foi para o rubro-negro. Ele estreou no Leão em 2012 e ficou no clube até 2015, quando foi para o Atlético-MG. O lateral passou também por Sport e Paraná até chegar ao São Bento, no início de 2019.