Emocionado, Tite fala de Carlos Amadeu: 'Legado é muito grande'

A entrevista coletiva de Tite, na véspera da partida do Brasil contra o Uruguai, começou diferente. Antes de atender aos jornalistas, o técnico da seleção masculina fez questão de prestar uma emocionada homenagem a Carlos Amadeu, que morreu no último domingo (15) depois de sofrer ataque cardíaco.

Ex-treinador da dupla Bahia e Vitória, Amadeu faleceu, aos 55 anos, na Arábia Saudita, onde comandava o sub-19 do Al-Hilal. O baiano também trabalhou durante quatro anos na base da CBF, com passagens pelo sub-17 e pelo sub-20.

"É muito difícil falar de quem a gente admira, quem admirou. Quem conviveu. Nós trabalhamos três anos com o Amadeu. Em três anos, a admiração, a escala de valores, em um mundo extremamente competitivo em que a gente vive... E no futebol, onde vencer é praticamente sobreviver... A escala de valores moral, educacional, ética que ele pode passar, no convívio conosco, com os atletas, com Gabriel Menino, Militão, Vinicius Junior, com quem ele teve a oportunidade de passar esses princípios todos. E tenha assim a esposa Dora, o filho Ricardo, o filho Matheus, que me acolheram tão bem, nós tiramos fotos juntos na Bahia, toda nossa solidariedade, carinho, toda nossa forma de fortalecimento", falou Tite.

"O legado que Amadeu trouxe é muito grande. Dessa escala de valores muito rica. Que para vencer precisa ser melhor, não precisa vencer a qualquer custo em cima desses valores. Fica aqui o meu sentimento, que é externado por todos nós", continuou.

Amadeu também recebeu homenagem da seleção olímpica. Durante a preparação para o jogo de terça-feira (17), contra o Egito, o grupo fez um momento de oração pelo técnico. Vários convocados da equipe foram comandados pelo treinador nas seleções de base.