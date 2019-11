O futuro chegou e já impõe formas até há pouco inimagináveis de convívio, consumo, relacionamentos e trabalho. Poucas gerações na história atravessaram um ponto tão crucial e significativo de rupturas: somos testemunhas da transição para a 4ª Revolução Industrial, marcada pela inteligência artificial e outras tecnologias exponenciais – como biotecnologia e realidade aumentada e virtual. Só no Brasil, esse cenário pode impactar na extinção de 54% dos empregos formais até 2026, ou 30 milhões de vagas fechadas até 2026, segundo estudo da Universidade de Brasília.

Mas o cenário “robocalíptico”, como vem sendo chamado, não pode prevalecer. Este é também um raro momento para reflexão e ação: o que podemos fazer hoje para capacitar e qualificar crianças e jovens prontos para moldar a tecnologia a favor da humanidade?

Temos a chance única de mostrar que essas ferramentas não são forças externas. Por meio do empoderamento digital, celebramos exemplos diários de jovens que conseguiram dar um novo significado ao acesso à Internet e outros dispositivos como smartphones, desde que tenham consciência ética e sejam despertados para o potencial positivo dessas tecnologias na resolução de problemas sociais. Esse é o trabalho que realizamos com a metodologia e a formação da Recode, organização da sociedade civil fundada há 24 anos e parceria de mais de 800 centros de empoderamento digital em parceria com ONGs, bibliotecas e escolas públicas em oito países.

É certo que os desafios são imensos num país tão marcado por desigualdades. Segundo o IBGE, a maior quantidade de famílias sem acesso à Internet está na região Nordeste. Apenas 56,6% das casas está conectada, o que representa mais de dez pontos abaixo da média nacional. Na Bahia, pelo menos 4 a cada 10 lares não possui conexão. O alto preço dos serviços dos provedores está entre as principais barreiras apontadas por essa fatia da população.

Para alavancar de fato a inclusão e o empoderamento digital, precisamos buscar soluções duradoras por meio de uma grande coalizão envolvendo setor privado, sociedade e poder público. Juntos, essa aliança intersetorial deve contribuir com políticas públicas nos três níveis de governo, que nos permitam acelerar a universalização do acesso qualificado à tecnologia, guiado pela educação e por amplas campanhas pelo seu uso consciente e transformador.

Afinal, são milhares de brasileiros que não podem mais esperar para liderar a atual revolução em curso. Que sejamos norteados por humanidade e valores rumo a uma civilização mais empática, justa, inovadora e repleta de oportunidades de desenvolvimento social para todos.

Rodrigo Baggio é empreendedor social e presidente da Recode