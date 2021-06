Empreendedora baiana conta como revolucionou sua vida fazendo sobrancelhas

Durante a adolescência, Carla Bacelar (@carlabacelardesigner) era vítima de brincadeiras maldosas por não possuir as sobrancelhas definidas e marcadas no rosto. “Sempre pintava as sobrancelhas e aprendi a fazer o desenho para compensar, mas era terrível porque não podia tomar banho de mar ou piscina. Isso na adolescência era terrível”, conta.

O que era motivo de bulling foi, aos poucos, se transformando numa possibilidade de negócio. Especialmente, depois que ela investiu em cursos de design com hena e começou a fazer as sobrancelhas das mulheres da família e na rua em que morava. “Um dia, minha mãe me chamou atenção que eu deveria ampliar a clientela e não ficar atendendo apenas as pessoas que moravam próximas”, lembra.

Da prestação de serviço feito à domicilio ao estúdio de design de sobrancelhas, o Studio Carla Bacelar Estética, o trabalho dessa mãe empreendedora será o tema do programa Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 2, na página do Jornal Correio, às 18 horas, no Instagram. Carla foi escolhida na ação especial pelo dia das mães do Instagram do jornal que teve mais de 14 mil comentários onde as pesssoas indicaram mães empreendedoras para participar do programa apresentado por Flávia Paixão (@flaviapaixaooficial)