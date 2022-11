Empreendedora desenvolve álbum de figurinha com personalidades negras

Uma empreendedora resolveu ir na contramão do álbum de figurinhas da Copa de 2022 e desenvolveu um álbum com apenas personalidades negras que marcaram a história.

A empresária Aline Santana, dona da loja Caraminha, incluiu várias mulheres fortes da comunidade negra, como a cantora Margareth Menezes, a atriz Viola Davis e até a escritora Conceição Evaristo. As pessoas que adquirirem o pacote com as figurinhas, também receberão surpresas com a embalagem.

(Foto: Divulgação / DG Fotografia)

A proprietária da loja, que comercializa cosméticos para cabelos crespos, cacheados e ondulados, resolveu juntar os mapas mentais das personalidades negras enviados mensalmente nas sacolas dos clientes para criar um momento lúdico.

“Por muito tempo a verdadeira história foi omitida. E agora vamos contar a nossa própria história. Somos descendentes de reis, rainhas e de pessoas que marcaram a história! O nosso povo preto é referência em áreas como a ciência, tecnologia, arquitetura, educação e tantas outras mais. Precisamos conhecer os nossos!”, explica Aline Santana.

Album personalidades negras (Foto: Arquivo pessoal)