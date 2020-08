Empreendedora ensina como abrir um negócio com apenas R$ 200

Ela era uma adolescente que, como muitas outras, não tinha muita grana para tratar o cabelo. Mais que uma questão de vaidade, entendia que aquela parte de si era um resultado da história de tantas outras mulheres negras e que precisa cuidar. Cuidar do cabelo, era cuidar si. Nesse processo de auto-descoberta, Camila Reis estudou, compreendeu que antigas receitas de avó não eram bobagem, mas uma forma natural, ancestral e possível de cuidar das madeixas. Surgia a ideia da empresa Óleos da Mi, que ela deu início com apenas R$200.

Há cinco anos, ela abriu um negócio que ajudou outras mulheres a encontrar a força presente nas raízes e fios. Em 17 de março desse ano, ela sofreu um revés: a loja, que garantia a sobrevivência fechou e não havia muitas perspectivas. Camila Reis não perdeu tempo. Correu para fortalecer a venda através do site, aprendeu coisas novas e, em maio desse ano, superou o faturamento do mesmo período do ano passado, quando ainda estava com a loja física.

Na próxima quarta-feira (19), às 18 horas, Camila Reis participa da live Empregos e Soluções com Flávia Paixão, na página do jornal CORREIO no Instagram, e fala sobre como empreender com pouco dinheiro. Além disso, a empresária dá dicas importantes sobre como usar esse período para cuidar de si mesma, resgatar rotinas que asseguram a sanidade mental. “Também vou abordar como, dentro desse cenário de tanta incerteza, é possível trabalhar a comunicação do marketing, as parcerias e as oportunidades”, finaliza.

Para Flávia Paixão, a história de Camila é muito rica, na medida em que reflete uma realidade de muito empreendedores que, a despeito da proposta, não têm recurso para investir e possuem uma história de superação pessoal diante das adversidades. “Já trouxemos o representante do Traz Favela, que é um serviço de delivery; a Trigo da Vila que atua com panificação e agora a Óleos da Mi, pois queremos diversificar as experiências e os segmentos”, finaliza Flávia.