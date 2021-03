Empreendedora faz do negócio um meio para empoderar mulheres

A empreendedora Bárbara Aguiar, do Yalodê Cabelos Naturais, (@yalode.cabelos.naturais) é convidada do Empregos e Soluções desta quarta, às 18h, com Flávia Paixão (@flaviapaixãooficial).



Filha e sobrinha de trançadeiras, a empresária vai falar sobre a educação voltada à conscientização e valorização da estética negra. E como decidiu empreender em algo que contribui para a valorização e o empoderamento de tantas mulheres.

Bárbara é a convidada do Empregos e Soluções desta quarta

Bárbara vai contar como projetou o Yalodê Cabelos Naturais, um salão especializado em estética negra, e como se tornou uma referência no tratamento dos cabelos afros. É nesta quarta, às 18h no Instagram do Correio (correio24horas)