Empreendedorismo e inovação são discutidos no Salvador Startup Summit

Salvador terá um final de semana com debates sobre questões ligadas ao empreendedorismo e inovação. As temáticas serão a base do Salvador Startup Summit, evento que acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, no Centro de Convenções Salvador. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Salvador, do Sebrae-BA, e tem o apoio do Rede Bahia Lab.

A CEO da Wakanda Educação Financeira, Karine Oliveira; a fundadora do movimento Black Money, Nina Silva; e o profissional do mercado financeiro e sócio da Lighthouse, Alexandre Darzé, estão entre os nomes confirmados das mesas que acontecem das 9h às 18h. A apresentação do evento será feita pelo mentor e investidor, Edson Mackeenzy.

Além dos diálogos, o local terá uma Feira com stands e espaço para pitches de startups, onde estarão investidores que já confirmaram presença. A ideia é facilitar conexões e possibilitar que negócios sejam fechados. O evento também terá uma área externa com programação musical, food trucks e cervejas artesanais.

A entrada para os dois dias de evento é gratuita e as inscrições estão abertas até o dia 10 de dezembro, pela plataforma Sympla.

SERVIÇO

O quê: Salvador Startup Summit

Quando: 11 e 12 de dezembro, das 9h às 18h

Onde: Centro de Convenções Salvador - Av. Octávio Mangabeira, 5.490 - Boca do Rio

Inscrições gratuitas pela plataforma Sympla