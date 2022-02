Empregados se demitem e bandas cancelam apresentação após bar promover 'show para pegar coronavírus'

Quatro empregados de um bar se demitiram e bandas que se apresentariam no local cancelaram as apresentações na cidade de Lynnwood, estado de Washington, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu após o estabelecimento fazer uma "gracinha" nas suas redes sociais.

"Venha ver o show, talvez pegue o vírus ou então fique em casa e reclamando", postou no Facebook a conta do Vessel Taphouse para a promoção do evento.

"Ingressos 10 dólares ou 6 com prova de teste positivo de Ômicron. Está bom para você?", diz a mensagem promocional.

Três bandas que se apresentariam no Vessel Taphouse decidiram cancelar as apresentações, e a direção afirmou que a postagem não passava de uma brincadeira. Mas o estrago já estava feito.

"Fiquei chocado", disse Johnny Angel, da banda Atrocity Girl, de Seattle, que estava programado para fazer um show no bar, à emissora KIRO. "Fiquei muito, muito desapontado que alguém pudesse realmente fazer um post como aquele", completou.

A Atrocity Girl republicou a promoção do Vessel Taphouse, acrescentando: "Não toleramos esse comportamento e não achamos que a Covid seja uma piada".

O gerente da Vessel Taphouse, Brad Skurlock, disse que o post foi uma "piada infeliz" e que o funcionário responsável por ela foi demitido.