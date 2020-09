Emprego: Governo de SP faz mutirão com 10 mil vagas; veja como se inscrever

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (28) que irá realizar um mutirão oferecendo 10 mil vagas de trabalho pelo programa “Meu emprego vaga certa”.

As vagas, cujas inscrições já estão abertas e irão até 2 de outubro, serão para funções como técnicos de venda, operadores de telemarketing, estoquistas, entre outras profissões.

Pela primeira vez, esta edição do mutirão será online. O trabalhador poderá cadastrar seu currículo digitalmente, com a possibilidade de fazer cursos profissionalizantes.

Para participar do mutirão, basta acessar este link (clique aqui). Aqueles que não puderem fazer inscrição pela internet poderão ir a postos de atendimento do trabalho.

“Esse mutirão é o maior da história [do Estado e do país]. Havíamos nos comprometido a essa parceria com a UGT (União Geral dos trabalhadores) para lançar o mutirão com 5 mil vagas, e conseguimos dobrar esse número. Será lançado hoje”, afirmou Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, durante coletiva de imprensa da gestão estadual.

Após o encerramento das inscrições, as empresas entrarão em contato com os candidatos para o processo de recrutamento. O mutirão será finalizado em 9 de outubro, quando se inicia o processo de contratações.