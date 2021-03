Empresa doa 10 toneladas de alimentos para distribuição em Salvador

Salvador foi uma das cidades escolhidas pela Sodiê Doces, a maior franquia de bolos artesanais do Brasil, para receber 10 toneladas de alimentos, divididos em centenas de cestas básicas, que foram distribuídas pela Fundação Dom Avelar e a Cidade da Luz. As duas instituições foram indicadas pela jornalista Dina Rachid, escolhida pela Sodiê para ser madrinha desta ação na Bahia.

Salvador está entre as quatro primeiras cidades que estão recebendo as cestas básicas da Sodiê Doces, como explica a fundadora da marca, Cleusa Maria da Silva, que acredita na importância de abraçar ainda mais os necessitados em tempos de pandemia.

“Nossa meta sempre foi a de transformar parte do fundo de propaganda da marca em doações contínuas, começamos em abril do ano passado com a chegada da pandemia e estamos cobrindo o Brasil com doações. Nosso propósito é realizar ações que abracem o próximo”, afirma Cleusa Maria.

Cleusa aponta que Salvador tem várias instituições sérias e entre elas, escolheu a Fundação Dom Avelar e Cidade da Luz porque fazem um trabalho muito generoso e acolhedor, com milhares de pessoas e famílias.

Para a Fundação Dom Avelar, a solidariedade e a responsabilidade social tornam-se o grande diferencial da sociedade. Diretor executivo da Dom Avelar, o Padro Aderbal Galvão explica que as 500 cestas básicas recebidas serão destinadas a famílias carentes e necessitadas, assistidas por onze instituições caritativas e beneficentes a ela vinculada e agradeceu pela ação;

Esse é o mesmo pensamento da Cidade da Luz, que também recebeu 500 cestas, distribuídas entre famílias carentes ligadas a instituição espiritual. “A fome bate às nossas portas e o nosso compromisso em nome do bem, da caridade, é atender, minimizar. Toda ajuda é importante e imprescindível neste momento”, afirma José Medrado, fundador e líder espiritual da Cidade da Luz.