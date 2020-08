Empresa doa 7.710 litros de álcool em gel para as unidades de saúde da Bahia

A empresa Dow doou um total de 7.710 litros de álcool em gel para as unidades de saúde da Bahia. O insumo foi entregue às prefeituras de Vera Cruz e Candeias e à Secretaria de Saúde do Estado. Para viabilizar a produção, logo no início da pandemia no Brasil, a companhia reverteu temporariamente fábrica de silicone em Hortolândia (SP) para produzir mais de 40 toneladas de álcool em gel, que foram distribuídos nos estados e cidades onde a empresa possui operações.

“Atuamos na Bahia há mais de 40 anos e sempre tivemos uma grande proximidade com a sociedade baiana e principalmente com as comunidades mais próximas de nossas operações. E, nesse momento de grave crise sanitária, nossos esforços se voltaram para ações que fortalecem a saúde pública”, Afirma o diretor da planta da Dow na Bahia, Diego Arango. “Por isto fizemos questão de direcionar parte das doações de álcool em gel para os municípios de Vera Cruz e Candeias, onde atuamos mais diretamente”, completa.

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, agradeceu a doação e informou os 3.710 litros de álcool em gel serão distribuídos em diversas unidades estaduais. "A solidariedade do empresariado brasileiro é fundamental para estados e prefeituras", avalia Vilas-Boas. Para Vera Cruz foram doados mil litros do produto. “Além da doação para as famílias de Vila Matarandiba, distribuímos o álcool em gel para os 23 estabelecimentos de saúde do município, inclusive o posto da Vila. Essa doação é um reforço fundamental para continuarmos firmes no trabalho de combate e prevenção ao coronavírus”, diz a Secretária de Saúde de Vera Cruz, Loise Santos Oliveira.

Em Candeias, o produto está sendo utilizados na prevenção à disseminação do coronavírus nas unidades de saúde do município. “Compreendemos que as práticas de prevenção são fundamentais para o enfrentamento da doença. Por isso, somos muito gratos a parceria e a solidariedade da Dow, que preocupados com a saúde da nossa população não mediu esforços nesse momento de combate ao Covid-19. Só temos que agradecer por essa parceria em prol dos cidadãos candeenses”, afirma a secretária de Saúde de Candeias, Soraia Matos Cabral

A iniciativa da Dow na Bahia integra a campanha "Estamos mais JUNTOS do que nunca! #DowStrong", um conjunto de ações que a empresa está desenvolvendo em todos os países onde atua para auxiliar no combate ao coronavírus. No Brasil, as iniciativas sociais apoiadas pela empresa já somaram cerca de R$ 3 milhões.

