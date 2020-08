Empresa doa R$ 220 mil para combate à covid-19 na Bahia

A Atlantic Nickel, empresa controlada pelo grupo Appian Brazil, doou R$ 220 mil para ajudar a rede pública de saúde da Bahia no trabalho de combate à covid-19. A companhia já destinou cerca de R$ 1 milhão em doações que beneficiaram mais de 15 mil pessoas no estado.

O novo recurso será destinado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipiaú, que atende a uma situação emergencial de aumento de demanda na região e se destina, exclusivamente, a pacientes que estejam com o novo coronavírus.

"A doação da mineradora vem reforçar o combate que o Governo do Estado vem travando neste período de pandemia. Mostra ainda o compromisso dos investidores não apenas no desenvolvimento econômico, mas na responsabilidade social também. A parceria com a iniciativa privada tem sido efetiva e fundamental para vencermos o vírus", destaca o vice-governador João Leão, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

A doação faz parte de uma série de estratégias sociais implementadas desde o início da pandemia pela empresa. Entre elas está a compra de 1,7 mil testes rápidos entregues no último dia 29 de julho às secretarias de Saúde de Ipiaú e Itagibá, e ao Hospital Geral de Ipiaú. Com essas entregas, a empresa já completou a doação de 2,2 mil testes rápidos aos dois municípios baianos.

"Estamos num cenário de guerra que exige uma postura proativa de todo o empresariado em apoio às autoridades públicas. Estamos fazendo a nossa parte junto às nossas comunidades e perante nossos empregados, adotando todas as medidas cabíveis de proteção à vida", afirma Paulo Castellari, CEO do Grupo Appian Capital Brazil, controlador da Atlantic Nickel.

A companhia mobilizou também um grupo de costureiras para fabricar 4 mil máscaras caseiras, doadas aos municípios da região. A empresa que já doou 8,2 mil máscaras cirúrgicas, tem cedido caminhões-pipa para desinfectar ruas e avenidas das comunidades de Itagibá, Ipiaú, Ubatã, Barra da Rocha e Gongogi. Outra ação importante foi a disponibilização de um lote de 230 vacinas da gripe (Influenza/H1N1 H3N2) para as prefeituras de Itagibá e Ipiaú e a doação de 540 cestas básicas, totalizando mais de sete toneladas de alimentos, para famílias em Ipiaú, Itagibá e Tapirama.