Empresa e Senai oferecem 80 vagas para cursos de qualificação gratuitos na Bahia

Quem tem interesse em trabalhar em plantas eólicas e no mercado da construção civil pode se inscrever para uma das 80 vagas em curso gratuitos de qualificação profissional oferecidos pela Voltalia e pelo Senai da Bahia. O edital tem, como objetivo, qualificar moradores das cidades de Canudos e Jeremoabo, região onde a empresa produtora de energia renovável desenvolve um parque eólico.

As vagas estão distribuídas em quatro modalidades: Iniciação para Pedreiro, Iniciação para Carpinteiro de Obras, Operação de Retroescavadeira e Rigger Auxiliar de Movimentação de Cargas (sinaleiro – amarrador). As aulas serão presenciais, mas, de acordo com a empresa, devem seguir todos os protocolos de saúde e segurança, a exemplo do uso obrigatório de máscaras e distanciamento. O conteúdo programático é desenvolvido pelo Senai Bahia.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente, nesta terça (24) e nesta quarta-feira (25), nos dias, horários e endereços específicos de cada modalidade. As informaçõespara cada uma estão disponíveis no edital.

“Trabalhamos com muita seriedade para cumprir a missão de melhorar o ambiente global, promovendo o desenvolvimento local. Acreditamos que precisamos unir esforços e pensar a longo prazo. O curso não visa somente qualificar profissionalmente os moradores da região para futuras vagas em obras dos empreendimentos da Voltalia, mas também para o mercado de trabalho. Queremos deixar esse legado, pois a cada dia que passa tenho mais certeza que o investimento em qualificação profissional colabora ainda mais para o desenvolvimento local e acredito que a iniciativa privada pode ter uma participação fundamental nesse movimento”, afirmou o CEO da Voltalia no Brasil, Robert Klein.