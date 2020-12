Empresa JR. da Escola de ADM-UFBA bate recorde de faturamento em 2020   

A Empresa JR. da Escola de Administração da UFBA alcançou um recorde histórico, ainda no mês de novembro, de R$ 500 mil em faturamento através dos serviços oferecidos nas áreas de finanças, marketing e gestão organizacional prestados a mais de 50 empresas. A empresa é formada e gerida por voluntários estudantes dos cursos de administração, secretariado, economia e BI de humanidades da Universidade Federal da Bahia (UFBA) sob a supervisão de professores orientadores.

“Como os nossos serviços são abaixo do valor de mercado, uma vez que trabalhamos com voluntariado e somos uma entidade sem fins econômicos, conseguimos avançar significativamente nesse período de incertezas. Das nossas saídas financeiras, 35% foram para reinvestimento em membros com treinamentos, formações, além de suporte financeiro e ferramentas de trabalho para os integrantes de baixa renda. Já os gastos operacionais, estruturais e administrativos, incluindo as ações sociais, giraram em torno de 65% dos nossos custos este ano”, explica Yan Takeda, diretor financeiro da instituição.

Entre os principais projetos gratuitos desenvolvidos pela empresa neste ano estão o Fast Consulting, consultoria rápida oferecida a 15 negócios que precisaram se adaptar no momento de crise para manter o funcionamento e evitar demissões e o “Kit Sobrevivência”, ebook desenvolvido em parceria com a Info Jr UFBA e a Alfa Consultoria Jurídica, da Escola Baiana de Direito, para auxiliar as empresas durante a pandemia e que teve mais de 20 mil acessos em apenas um mês.

“Conseguimos dar sequência também aos atendimentos gratuitos ou com valor simbólico a projetos como o Instituto Bom Aluno da Bahia, uma ONG que atua na área de educação que estava vivendo um cenário desafiador e a Abraço à Microcefalia, instituição que promove o acolhimento e apoio às famílias de crianças com microcefalia. Tudo isso foi possível graças ao aumento da receita, que nos possibilitou ampliar nossas atividades de maneira assertiva.”, comemorou Matheus Floresta, Diretor de Marketing da Empresa JR. ADM UFBA.