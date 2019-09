Empresa responsável por limpeza interna da Ufba não recebe desde dezembro

Depois de colocar em aviso prévio todos os funcionários de limpeza interna da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a empresa Liderança, que detém o contrato para o serviço nos campi, informou que não recebe o pagamento devido em razão do contrato desde dezembro de 2018. Em resposta ao CORREIO, a empresa disse ainda que tem interesse em uma prorrogação do contrato para até janeiro de 2020. “Tudo isso dependerá da predisposição da UFBA para honrar o contrato”, disse, em nota.

Questionada, a Liderança não quis confirmar o valor total da dívida com a universidade. “Lamentamos profundamente não podermos dar maiores informações alusivas ao contrato porque isto poderia nos causar problemas de relacionamento com o nosso cliente”, esclareceu a nota da empresa. A Liderança infomrou também que, apesar de não ter recebido pagamento nos últimos 9 meses, vem cumprindo com todas as obrigações perante os funcionários.

“Apesar disso, temos honrado todas as despesas associadas ao contrato, notadamente as referentes aos salários e encargos dos colaboradores que têm sido pagos rigorosamente em dia a um custo que beira ao insuportável”, finaliza o texto enviado pela empresa.

Apesar de não confirmada pela empresa, a dívida da universidade com a Liderança deve passar de R$ 13 milhões. O último aditivo ao contrato que está disponível para consulta no site da Ufba - e que prorroga o acordo até 9/07/19 - tem valor de R$ 17.447.042,16 pelos doze meses de vigência do aditivo. Dividido o total pela quantidade de meses, cada mês de contrato vale R$ 1.453.920. Assim, por suportar nove meses sem pagamento, a empresa deve esperar da Ufba um pagamento de, pelo menos, R$ 13.085,281.

O valor pode ser diferente, já que o último aditivo, que prorrogou o acerto por mais seis meses a partir de julho, ainda não está publicado pela instituição, e pode ter havido reajuste.

Outro lado

Procurada pelo CORREIO, a Ufba não respondeu sobre o tamanho da dívida, nem sobre como andam as negociações com a Liderança. Limitou-se apenas a reafirmar que continua dialogando com sua contratada desde que foi informada sobre o aviso prévio dos terceirizados, cerca de 300 pessoas.

“A Universidade Federal da Bahia recebeu a notícia de que a Liderança, empresa prestadora de serviços de limpeza, havia colocado em aviso prévio os seus empregados que atuam no contrato da universidade. Imediatamente a Administração Central estabeleceu o diálogo com a empresa que, temos certeza, chegará a um entendimento entre as partes”, diz a íntegra da nota da Universidade.

Outras dívidas

Além do débito com o contrato da limpeza, a universidade tem divida com a MAP, empresa que detém o contrato de segurança. O total desse débito é de cerca de R$ 15 milhões e chegou a gerar paralisações e uma greve que foi encerrada no último dia 29. Os vigilantes voltaram a trabalhar depois que a Ufba pagou 11% da dívida com a empresa e prometeu pagar, ainda neste mês de setembro, mais R$ 2 milhões. Com o pagamento, a MAP desistiu de prosseguir com o processo de suspensão dos contratos de trabalho que foi iniciado no dia 16 de agosto.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro