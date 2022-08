Empresária Ana Coelho deve ser confirmada como vice de ACM Neto

Uma mulher deverá ser escolhida para completar a chapa liderada por ACM Neto (União Brasil) na disputa ao governo da Bahia. Trata-se da empresária Ana Coelho, CEO da TV Aratu, que é filiada ao partido Republicanos. O nome deverá ser confirmado durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (4), quando o pré-candidato irá oficializar o desenho final da chapa, que conta ainda com o deputado federal Cacá Leão (PP), que disputa a vaga ao Senado.

Aliançado com outros 12 partidos, entre eles o PP, que deixou a base governista em apoio a ACM Neto, o União Brasil irá oficializar nesta sexta-feira (5) a candidatura do ex-prefeito de Salvador. Evento acontecerá a partir das 09h, no Centro de Convenções de Salvador.

O ex-prefeito já consolidou apoio oficial de cerca de 200 prefeitos dos 417 municípios baianos. Neto aparece como líder em todas as pesquisas de intenção de voto, aparecendo com até 50 pontos percentuais de vantagem. Além do União Brasil e do PP, integram a coligação: Republicanos, PSDB, PDT, PSC, Solidariedade, Cidadania, Podemos, PRTB, PTB, DC e PMN.