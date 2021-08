Empresária espancada pelo ex-marido em Salvador grava vídeo

Uma mulher identificada como Laysiane Santos publicou uma denúncia em rede social, na qual afirma ter sido brutalmente espancada pelo ex-marido e seu compadre, na noite da última sexta-feira (27), em Salvador. A Polícia Civil diz que o caso aconteceu no bairro de São Gonçalo do Retiro.

Na publicação, a empresária, que trabalha no ramo de petiscos via delivery, é vista com os olhos inchados e o rosto coberto em hematomas e diz que retornava da academia quando foi atacada pelos dois homens. A denúncia foi divulgada inicialmente pela página do Instagram ‘Achei 24 Horas’ e posteriormente repercutida pela vítima.

Na postagem, publicada no sábado, Laysiane conta que estava em um relacionamento de 7 anos com o pai do filho dela, e que, devido a uma traição, resolveu terminar. Há 2 meses separada e sem falar com o ex, foi surpreendida na porta de casa. "Ele viu que eu estava vivendo minha vida, trabalhando e me cuidando, então ontem ele me pegou na porta de casa junto com o compadre e me espancou, me bateu, murro, chute, me jogou no chão. Eu gofei sangue, ele cortou meu cabelo todo, minha cara não para de jorrar sangue. Mas eu vou melhorar, com a fé de Deus e eu vou superar tudo isso", diz ela.

Procurada pelo CORREIO, Laysiane disse não estar em condições para ser entrevistada.

Através de nota, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Brotas, iniciou as investigações sobre as agressões. "Foram expedidas guias de lesão para a vítima e ela será ouvida na especializada e diligências serão realizadas. O principal suspeito é o ex-companheiro", diz o pronunciamento.