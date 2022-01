Empresária proíbe entrada de homens em loja em SP: 'Esperem do lado de fora'

"Homens, se não forem provar, esperem do lado de fora da loja", diz um aviso fixado na vitrine. A loja de roupas fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo e é comandada pela empresária Andrea Costa. Natural do Ceará, a empreendedora explica que a medida foi necessária após inúmeros casos de assédio contra as clientes e funcionárias do local.

"Eles (homens) entravam na loja, ficavam atrás das mulheres, quando não era depreciando o corpo delas, era olhando para elas trocando de roupa no provador através das cortinas. Temos um estúdio de fotografia dentro da loja e muitos homens vinham e entravam apenas para olhar as modelos", afirma a empresária ao g1.

Mais cartazes estão dispostos nas vitrines. Eles afirmam que não são bem-vindos os homens que depreciam o corpo das mulheres e flertem com as atendentes do estabelecimento.

Antes de proibir a entrada, Andrea tentou criar ambientes estratégicos na loja para que os homens acompanhantes não tivessem vista para o estúdio de fotos. Mas muitos se recusavam a esperar no local.

"Às vezes preciso fechar a vitrine, porque muitos deles ficam no vidro tentando olhar para as modelos", disse. Ela também lembra dos que humilhavam as companheiras, reclamando do decote ou desautorizando o uso de uma ou outra peça de roupa. "Foi o único jeito de oferecer segurança para todas aqui", disse ao g1.

Em contrapartida, a loja se diz receptiva a clientes acompanhadas por animais de estimação. Placa de “Seu pet é bem-vindo aqui”, além de água, ração e biscoitos à disposição dos bichinhos. “Precisamos de ações contundentes como essa para criar uma sociedade melhor e mais justa para todos”.