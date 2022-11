Empresária tem carro roubado em assalto na Bahia; suspeitos efetuaram dois disparos

Uma empresária foi assaltada, na noite desta segunda-feira (7), no bairro de Pitangueiras, em Lauro de Freitas, por quatro homens armados que levaram seu carro. A vítima, que estava acompanhada da afilhada, estacionava na Rua Manoel dos Santos Correia, quando foi abordada pelos criminosos.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher e a afilhada foram rendidas pelos assaltantes logo após descer do carro. A empresária ainda tentou argumentar e impedir o roubo, momento em que um dos suspeitos efetuou dois disparos para o alto.

Os quatro entraram no veículo e fugiram do local, levando ainda o celular, cartões e documentos das vítimas. Na fuga, os criminosos ainda colidiram com um veículo que estava no local. A ação ainda foi filmada por câmeras de segurança instaladas na rua.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) em Salvador, que investiga o caso. A unidade especializada vai analisar imagens de câmeras de segurança da região, a fim de facilitar a identificação dos autores.

