Empresário chinês é assassinado a tiros em Saúde, na Bahia

O empresário chinês Li Jinlin, 40 anos, foi morto a tiros no município de Saúde, no centro norte da Bahia, no último sábado (23).

Em nota, a Polícia Civil baiana informou que Li estava com mais duas pessoas analisando uma área para possível extração de granito quando foi rendido por um homem, que atirou contra ele.

"A Delegacia Territorial de Saúde, a 353 km de Salvador, investiga a morte de Li Jinlin, de 40 anos, vítima de disparos de arma de fogo no sábado (23). Informações preliminares indicam que o homem, chinês e morador do Espírito Santo, estava com mais duas pessoas analisando uma área a ser explorada por uma empresa de extração mineral de sua propriedade, quando foi rendido por um homem que atirou contra ele", diz um trecho do comunicado.

O corpo do empresário foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), em Salvador. Não há informações sobre o sepultamento. A autoria e a motivação estão sendo apuradas.

Segundo o jornal capixaba A Gazeta, Li Jinlin morava em Cachoeiro do Itapemirim (ES), e era conhecido na cidade porque além de trabalhar no setor de mármore e granito, era proprietário de uma pastelaria na região Central da cidade.