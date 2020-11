Empresário do comércio fica otimista pela primeira vez durante a pandemia, aponta Fecomércio-BA

Em novembro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), elaborado mensalmente pela CNC e Fecomércio-BA, registrou 105,3 pontos, crescimento de 6,9% em relação a outubro, caracterizando a quinta elevação consecutiva.

O ICEC volta ao patamar de otimismo, acima dos 100 pontos, o que não se via desde abril, quando se iniciou a crise do coronavírus. Embora os números tenham sido favoráveis, o atual patamar ainda está 8,6% abaixo quando comparado com igual período do ano anterior.

“Quem está puxando de forma mais expressiva o desempenho geral é o índice de Condições Atuais do Empresário do Comércio, que apontou alta mensal de 10,9% e ficou nos 76,6 pontos. Apesar de se manter na área de pessimismo, houve uma recuperação de 197% desde o fundo do poço, que foi no mês de julho, com 25,8 pontos, ou seja, quase triplicou”, destacou o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.

Para o economista, “com a reabertura do comércio e a retomada das vendas, os empresários de Salvador voltaram a criar expectativas”. Segundo Dietze, embora a reação dos setores esteja se dando de forma assimétrica, o saldo é positivo, principalmente quando comparado com as expectativas do início da pandemia. “O desempenho do varejo está sendo puxado em grande parte pela injeção do auxílio emergencial, que passou de R$ 600 para R$ 300 reais. O término do benefício está marcado para o final do ano, porém este já conseguiu elevar o caixa das empresas, recuperando um pouco do que se perdeu desde abril”, explica.

Setores ligados a construção civil como eletrodomésticos, materiais de construção e móveis estão registrando forte aumento nas vendas, porém muito empresários estão com dificuldades no estoque, devido à brusca demanda por alguns produtos. De acordo com o economista, mesmo com alguns pontos a serem resolvidos, esse cenário eleva, e muito, a confiança e o otimismo em relação ao momento atual.

“O Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC) subiu 8,2% e atinge os 90,8 pontos, chegando próximo do nível de abril, de 96,6 pontos. O destaque vai para o índice de intenção de contratação de funcionários que ficou em 115,4 pontos, alta mensal de 5,5%”, descreveu.

De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), as oportunidades de emprego no comércio, em Salvador, nos últimos meses, têm surgido nos setores de materiais de construção, farmácias e supermercados.

O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) avançou 4,3% e bate nos 148,6 pontos. As notícias de eficiência das vacinas pelo mundo têm animado os mercados e os empresários, que começam a enxergar um futuro promissor, de retomada mais forte da economia ao longo de 2021.

“E isso é importante, pois se a expectativa é de um cenário mais favorável para as vendas, o empresário tende a contratar mais e fazer mais investimentos”, destacou Guilherme.