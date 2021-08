Empresário é assassinado dentro de loja de veículos em Feira de Santana

O empresário Fabrício Pinho de Moura, de 38 anos, foi morto a tiros no final da manhã desta sexta-feira (6), em uma loja de venda de veículos na Avenida Maria Quitéria em Feira de Santana, no interior da Bahia.

O empresário era proprietário de uma loja de pneus, localizada na mesma avenida onde morreu. De acordo com a delegada Ludmilla Vilas Boas e Santos, responsável pelo levantamento cadavérico, Fabrício teria saído da sua loja e seguia para visitar uma loja de venda de veículos, onde olharia um carro. Ao chegar ao local, ele foi morto. As informações são do Acorda Cidade.

“Ele foi seguido por um indivíduo e executado no interior da loja de veículos. Provavelmente a pessoa o seguiu e ele não percebeu”, disse a delegada Ludmilla.

Ainda segundo a delegada, a polícia já tem linhas de investigação do crime a partir de informações já analisadas. A polícia ainda ouvirá familiares e testemunhas.

No interior da loja onde Fabrício foi assassinado não há câmeras de seguranças, mas segundo a delegada, no entorno do local há empresas que possuem sistema de videomonitoramento.

“Os familiares estão muito emocionados em razão dos fatos e nós entendemos. Por isso vamos intimá-los em data oportuna, após os trâmites legais de velório e etc para que sejam ouvidos na Delegacia de Homicídios”, finalizou.