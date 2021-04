Empresário é encontrado morto com as mãos amarradas dentro de casa na Bahia

Um empresário de 45 anos foi encontrado morto dentro da sua própria casa na noite de sexta-feira (23), no município de Paramirim, no sudoeste baiano. A vítima, identificada como José de Jesus Pereira, morava na comunidade Paulo de Colher, que fica na zona rural da cidade.

Segundo informações do portal Achei Sudoeste, a Polícia Civil iniciou as investigações com suspeita de latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. A polícia também não descarta que ele tenha sido torturado antes de ser morto.

Acionada, uma guarnição da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) arrombou a porta da entrada da casa com autorização dos familiares da vítima e já a encontrou sem sinais vitais, amarrado e com cortes na região do abdômen.

De acordo com a publicação, testemunhas disseram que cinco motocicletas que eram comercializadas por Pereira sumiram do local do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou uma perícia no local e o corpo do empresário foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumado, cidade a 129 km de Paramirim. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar o caso.