Empresário entra com mandado de segurança e impede demolição no Alto do Andu

O ex-deputado e proprietário do Alto do Andu, Ricardo Gaban, considerou "truculenta e desrespeitosa" a ação executada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que resultou na demolição total da cerca viva e arrombamento de um depósito contendo itens pessoais, na manhã desta terça-feira (22).



Gaban conta que foi surpreendido com a chegada das equipes do Inema e da Polícia Ambiental. “Eles invadiram meu terreno às 4h da manhã, destruíram a vegetação, arrancaram árvores e derrubaram a cerca. Um depósito que abrigava bens materiais particulares da minha família também foi arrombado. Fizeram uma completa bagunça”, disse.

O proprietário da casa de shows contou ainda que tudo aconteceu sem nenhum respaldo judicial. “Essa ação foi totalmente desrespeitosa e covarde. Eles não tinham ordem judicial e estavam desacompanhados de um oficial de justiça. Tudo que eles me apresentaram, após muita insistência e após destruírem o meu patrimônio foi um documento de 10 anos atrás já sem efeito”.



O ex-deputado explica ainda que possui a área em que atualmente funciona a casa de shows no Alto do Andu há mais de 50 anos. “Trata-se de um terreno privado. Na época em que as áreas ao redor do terreno foram juntadas para a instituição do Parque Metropolitano de Pituaçu, todos os proprietários foram indenizados e, após isso, os respectivos terrenos passaram a compor o parque, mas isso não aconteceu com o meu terreno. Ele é particular”, afirmou.



Após o acontecimento, Ricardo Gaban entrou com um mandado de segurança para impedir a continuidade da ação de demolição efetuada pelo Inema e obteve um parecer favorável da Seção Cível de Direito Público.





