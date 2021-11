Empresário mata amigo a tiros e diz que confundiu vítima com ladrão

O empresário Marcos Antonio Parente, de 59 anos, matou o ex-PM e amigo Victor Hugo Carrilho, de 35, durante uma festa de aniversário em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no último fim de semana. Segundo O Globo, Marco Antonio foi preso em flagrante.

À polícia, o empresário disse que confundiu o amigo com um ladrão, mas a investigação ainda apura se os dois tinham algum desentendimento.

Parente estava celebrando o aniversário do filho, que fez 30 anos no último dia 20. O empresário passou o dia bebendo com o ex-policial. A festa se estendeu pela madrugada de domingo e o crime aconteceu por volta das 2h.

Pouco depois, um homem ligou pedindo socorro se identificando como o ex-PM e idizendo que havia sido baleado. Quando os policiais foram até o local, uma pessoa apareceu por cima do muro e disse que ia liberar a entrada deles.

Enquanto a polícia esperava, ouviram-se tiros. Os policias então arrombaram o portão e entraram no imóvel, encontrando o ex-PM baleado no chão e o dono da casa à frente do corpo. No boletim, os policiais dizem que o empresário estava bêbado e emocionalmente abalado. O ex-PM morreu ainda na casa.

A vítima foi baleada na parte de baixo do corpo, sendo atingida quatro vezes nas pernas.