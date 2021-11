Empresário paga R$ 42 mil em máscara de ouro que não protege contra o coronavírus

As máscaras de pano ou algum material médico não eram boas o bastante para um milionário da região de Calcutá, na Índia. Mais que se proteger da covid-19, ele estava interessado em ostentar. Para isso, encomentou com um joalheiro um ítem de proteção com pequenos pedaços de ouro, totalizando 108 gramas.

No entanto, a peça, avaliada em R$ 42 mil, não o protege da covid-19. Por conta de seu design, diversos buracos visíveis aparecem, por onde o vírus pode trafegar sem nenhuma barreira.

O empresário, que não teve o nome revelado, exibiu a peça em público durante o Durga Puja, uma festividade religiosa hindu. Só que a ostentação foi tanta que a máscara se tornou a grande atração da festa. Receoso, ele achou melhor retirar a peça, contou o "India.com".

A jornalista Rituparna Chatterjee fotografou a peça e postou no Twitter: "Qual é o objetivo disso?" As críticas se multiplicaram nas redes sociais.

"Demonstração de riqueza vulgar sem qualquer sensibilidade ou preocupação com os milhares que perderam suas vidas para a doença, independentemente de quanta riqueza eles tinham. E aqueles empobrecidos por ela", postou um internauta.

O empresário se defendeu em entrevista ao jornal "Anandabazar Patrika". Ele disse simplesmente que aprecia joias e que usa vários cordões e aneis de ouro. A máscara dourada seria apenas "mais uma" peça a compor o seu costumeiro visual.