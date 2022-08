Empresário sombra: estudantes vivem dia de CEO em indústria de refeições em Salvador

Todo adolescente tem pelo menos uma pista do que quer fazer profissionalmente quando deixar a escola. No entanto, poucos são os que podem conhecer o ambiente profissional que desejam antes de estarem inseridos nele. Essa foi a oportunidade de Clara Beatriz Silva, 17, e Thamires Silva Malta, 17, nesta sexta-feira (12). Estudantes de ensino médio do Colégio Estadual Raphael Serravalle, de Salvador, elas acompanharam o dia de trabalho do empresário Ademar Lemos Jr, CEO do Grupo LemosPassos, indústria de refeições da capital baiana.

Além delas, outros jovens estudantes com idade entre 15 e 24 anos tiveram um dia de CEO em diversas empresas distribuídas na capital e no interior da Bahia. A ação acontece no Dia Estadual do Empresário Sombra, idealizado pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia), que aproxima alunos de escolas públicas que estão no processo de capacitação profissional do cotidiano de áreas empresariais que os interessam.

Ademar Lemos Jr, que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas (ABERC), comemorou a oportunidade de dividir o seu dia com os jovens e destacou a importância de mostrar aos mais novos como funciona um ambiente profissional.

“Comecei a auxiliar meu pai na empresa ainda muito jovem, quando a empresa funcionava no Mercado do Ouro, há mais de 60 anos. Guardo todos os aprendizados que tive da época, são valiosos para seguir com um negócio que hoje tem grande representatividade no mercado. É uma honra, agora, poder contribuir com a caminhada de outros jovens. É uma rica experiência para elas e para mim também”, avalia Lemos Jr.

O Empresário Sombra, que conecta empresas de todo o estado a estudantes, estimulando a inserção desses jovens nas experiências do mercado de trabalho, conta, nesta edição, com 4.064 voluntários, 468 escolas e mais de 50 empresas parceiras. E também com o apoio de organizações como Lide Bahia, Business Bahia, AJE Bahia, Made in Bahia, Fieb Jovem, Secretaria de Educação (SEDUC), entre outras.

Para o presidente da JA Bahia, Evandro Mazo, o dia que esses jovens têm com os empresários ficará marcado na formação de cada um. “Estimula uma conexão do jovem com um ambiente de formação profissional, apresentando um pouco da vida empresarial, além de contribuir com o aprendizado e a formação educacional, o que torna, ao final do dia, uma grande inspiração fazer parte dessa ação que constrói vivências inesquecíveis para as futuras gerações de profissionais”, avalia.