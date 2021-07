Empresário 'Zeus do Paredão' é morto a tiros enquanto pedalava em Camaçari

O empresário Sandro da Cruz dos Santos, 46 anos, foi morto a tiros na região da Via Parafuso, em Camaçari, na terça-feira (27). A vítima estava pedalando em grupo quando homens se aproximaram de carro e atiraram nele. A esposa de Sandro estava mais à frente e não viu o crime. As pessoas que estavam próximas se afastaram no momento dos tiros.

Sandro era conhecido como Zeus do Paredão, pelo fato de ter sido dono de uma casa onde fazia eventos e festas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O local já havia sido vendido.

Segundo a Polícia Civil, até agora ninguém foi preso pelo crime e a motivação também é investigada. Uma equipe da 18ª Delegacia expediu guias para remoção do corpo e perícia no local. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso.

Uma nota informando a morte de Zeus Paredão foi postada nas redes sociais dele. "Estamos todos com os corações pertidos", diz o texto. "Agradecemos todas as orações e condolências. Zeus foi a melhor pessoa que existiu, que desancase em paz".

O velório será em um casa no Jardim Limoeiro, ao lado do local onde ele fazia eventos, em horário a ser divulgado.