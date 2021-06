Empresários se assustam ao ver sucuri gigante durante mergulho no MS; vídeo

Era para ser um mergulho normal de dois empresários no rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Mas, durante a aventura subaquática, eles encontraram uma sucuri gigante.

Ao G1, Daniel Alexandre Rodrigues contou que que estava na companhia de um amigo e de um guia de turismo. O gigante em questão tinha cerca de 7 metros de comprimento. No vídeo, é possível ver um dos empresários frente a frente com a cobra. Assista:

A região de Bonito possui rios com águas cristalinas, mas também tem muitos desses gingantes.

Daniel, que é do Rio de Janeiro, fez o flagrante no início do mês e publicou nas suas redes sociais nesta quinta-feira (9).

Durante o vídeo de 9 segundos, ele chega a tentar fazer um registro do animal, porém, a cobra foge para a mata. O empresário, assustado, vai para o outro lado e dá sequência ao passeio.

O empresário contou que fez a imagem durante uma expedição para conhecer os pontos turísticos do sul-mato-grossense. Ele disse que se surpreendeu ao encontrar a sucuri, que classificou como "um animal gigante da natureza."