Empresas de telemarketing terão que operar com 30% de trabalhadores remotos

O prefeito ACM Neto determinou que, a partir de segunda-feira (23), as empresas de telemarketing e call center deverão adequar seu funcionamento para manter 30% dos seus funcionários em trabalho remoto como prevenção à expansão do novo coronavírus. Em Salvador, estas companhias empregam cerca de 20 mil pessoas. Assim, se uma empresa possui mil operários, 300 deles devem trabalhar a partir de suas casas.

Além disso, funcionários dessas empresas que pertençam ao grupo de risco do Covid-19, como é o caso dos idosos acima de 65 anos, gestantes e pessoas que utilizam medicamentos imunossupressores, devem ser dispensados da ida ao trabalho.

A Prefeitura determinou ainda medidas de limpeza e higienização, com a disponibilização de álcool em gel, e a recomendação que máscaras sejam distribuídas entre os empregados. Todas essas determinações serão alvo de fiscalização. A medida tem validade de 15 dias.



"Nosso compromisso prioritário é com a vida das pessoas, como já disse. Claro que me preocupo com a economia, mas antes preciso garantir a preservação da vida das pessoas. Quando podemos conciliar as duas coisas, é o caminho recomendado. Essas empresas geram muitos empregos em nossa cidade, mas também recebemos, sobretudo via redes sociais, várias demandas para que a Prefeitura atuasse junto a elas. Dialogamos com o setor e adotamos as medidas", afirmou ACM Neto.