Empresas do ramo de alimentos são alvos de operação da SSP, Sefaz e MP

Uma operação conjunta cumpre 11 mandados de busca contra um grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, na manhã desta quarta-feira (16). Os alvos da operação são empresas do ramo atacadista de alimentos.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas nas cidades de Salvador e Santo Antônio de Jesus. A operação está sendo comandada pelas Secretarias da Segurança Pública e da Fazenda, além do Ministério Público Estadual. Participam da operação equipes da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor-LD), através da Dececap, ambas do Draco, da COE, da PM, da Sefaz e do MP.

Segundo informações do MP, os empresários estavam sendo monitorados pelos órgãos fazendários desde 2017, que remeteram 15 notícias-crimes ao MP relativas ao grupo empresarial investigado. A estimativa é de que o prejuízo aos cofres públicos seja de R$ 50 milhões.

No esquema, os investigados lavavam capitais a partir da constituição de novas empresas, entre elas, holdings patrimoniais em nome de familiares e pessoas próximas aos empresários.

A força-tarefa também requereu ao Judiciário o sequestro de ativos das empresas e de seus sócios, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias, para assegurar a restituição dos valores devidos aos cofres públicos, por meio da atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).

Participaram da operação seis promotores de Justiça, um policial da Assistência Militar do MP, 11 delegados de polícia, 39 policiais civis, 13 policiais da Companhia Independente da Polícia Fazendária (Cipfaz) e nove servidores da Sefaz. A força-tarefa de combate aos crimes tributários é um dos braços operacionais o Cira, colegiado que reúne o Ministério Público Estadual, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), o Tribunal de Justiça do Estado e as secretarias estaduais da Fazenda, da Administração e da Segurança Pública.