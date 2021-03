Empresas investem na educação corporativa para motivar equipes

Imagine a possibilidade de preparar as pessoas que fazem uma empresa de forma leve, permitindo que novas habilidades e competências sejam desenvolvidas, ampliando a produtividade da equipe por um investimento que pode ser gratuito ou variar até R$10 mil, dependendo do nível de customização.

Isso é possível por meio da educação corporativa, que ainda pode funcionar como uma ferramenta de estímulo à inovação. A ferramenta vem sendo utilizada por inúmeras organizações que perceberam que o momento é de investir nas suas equipes para alcançar os melhores resultados, especialmente nesse momento de tantas incertezas. As empresas podem ainda utilizar a educação corporativa como uma ferramenta para ganhar agilidade no alcance de objetivos, integrando colaboradores com a cultura empresarial.

Apesar das inúmeras possibilidades, o CEO e confundador do Instituto Brasileiro de Presença Digital(IBPD) Luiz Felipe Grossi faz questão ressaltar que, antes mesmo de investir na educação corporativa, é preciso que as empresas saibam o que desejam atingir. “Nenhuma grande empresa é feita sem grandes pessoas, mas certifique-se que o conhecimento aprendido será executado, desenvolva métricas e indicadores que te ajudem a perceber o resultado de cada ação de educação que você está desenvolvendo”, explica.

Luiz Felipe defende que antes mesmo de definir qual programa será usado na educação corporativa, é fundamental que os gestores compreendam o que querem alcançar (foto: Divulgação)

Potências pessoais

Grossi salienta que o processo educacional vai variar com as necessidades da corporação e que contar com a ajuda de uma consultoria é fundamental para obter os melhores resultados. “Por meio de palestras de sensibilização, cursos, workshops e até mesmo da criação de Universidades Corporativas, as empresas trabalham a educação como fator gerador de aptidões que torne a empresa mais competitiva no mercado, conseguem perpetuar o conhecimento entre os colaboradores, amadurecer e propagar a cultura organizacional”, defende o representante do IBPD, salientando que o trabalho também propicia uma maior conexão entre as pessoas, gerando um aumento de vínculo.

Mas ressalta que não é possível implantar quaisquer iniciativas nesse sentido se o gestor não tiver conhecimento da existência dos problemas instrucionais. “Então, a ordem mais recomendada é primeiro realizar um diagnóstico e análise do problema, para então seguir para os objetivos”, completa.Além disso, a empresa pode escolher oferecer acesso a aulas tanto presenciais, quanto à distância.

O diretor de marketing da Sambatech Pedro Filizzola lembra que, com a educação corporativa, equipes podem ser treinadas sobre aspectos específicos de uma função de trabalho, treinamentos obrigatórios podem ser feitos de forma mais ágil e mensurável e toda a cadeia de conhecimento da empresa pode ser acompanhada. Para Filizzola, formar os colaboradores de uma organização é fundamental para construir um corpo de funcionários que estejam aptos e capacitados para executar suas funções, sejam elas gerais ou específicas, sendo importante para toda a cadeia de treinamentos e na jornada do empregado. “Essas iniciativas contribuem para os resultados do negócio e para a própria motivação do colaborador”, defende.

Pedro Filizzola ressalta o fato de que papeis e funções empresariais podem ser apreendidas de forma muito leve com os prograams corretos (foto: Divulgação)

Pedro Filizzola diz que os treinamentos corporativos podem ser colocados em prática em toda a jornada de conhecimento do colaborador. “Alguns exemplos da sua utilização estão orientadas para os primeiros alinhamentos em onboarding, alinhamento cultural da organização, divulgação de informações relevantes sobre treinamentos obrigatórios e a execução deles, nivelamento organizacional de todos os funcionários quanto à especificidades da empresa, construção de mentorias, campanhas de marketing, cursos in company e toda a qualificação dos colaboradores”, enfatiza.

Corpo eficaz

O presidente da regional baiana da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Wladimir Martins é enfático ao afirmar que a educação corporativa precisa estar na base do planejamento estratégico. “O conhecimento tramita por todas as áreas de uma organização, se essa previsão está na base do meu planejamento, eu garanto um melhor aproveitamento em prol do meu negócio e da minha equipe”, destaca.

Wladimir Martins enfatiza que a educação corporativa não é custo e sim investimento dentro de uma organização (foto: Divulgação)

Ele lembra que os cursos podem ser internos, aproveitando competências internas e ele lembra que a educação organizacional não é custo e sim investimento. “O importante é um bom diagnóstico e a identificação dos potenciais que se tem”, reforça, lembrando que já viu experiências exitosas e muito baratas, enquanto em outras situações, o investimento alto não se refletia em sucesso.

Para o receio que alguns empregadores possuem sobre a aposta em formação, Grossi diz que a preocupação não é se o colaborador bem formado quiser sair, mas se essa pessoa sem formação permanecer. “No Instituto Brasileiro de Presença Digital, o IBPD, já utilizamos diversas abordagens como "Salas de Guerra", Thinktank e Gamificação para resolver diversos problemas de cultura e desenvolvimento de times”, exemplifica.

Luiz Felipe Grossi lembra que hoje, no mercado, existem diversas plataformas de cursos com formato fechado, a exemplo do Twygo, Maesturs e até mesmo o Udemy. “Hoje, cursos voltados pro Digital, passando por Marketing Digital e Social Selling, tem uma demanda muito grande, bem como Design Thinking, Design Sprint, Agilidade e Liderança, que estão constantemente em voga”, indica.

O especialista defende que é possível fazer muita coisa de forma enxuta utilizando, o Zoom, o Google Meet, o Teams, entre outros. “O desafio não é a plataforma, mas saber onde as pessoas estão e fazer com que elas cheguem no próximo nível”, finaliza.

Soluções possíveis



Qranio

Com conteúdos adaptados que se baseiam em trilhas de gamificação (elementos de jogos), espaço e repetição (microlearning), a Qranio encaixa no estilo de vida “on the go” dos colaboradores, ao criar uma competição sadia e engajamento entre eles. Para isso, a plataforma conta com a Universidade Corporativa, que consiste em treinamentos personalizados para os funcionários.

VExpenses

O VExpenses, plataforma que automatiza a gestão de despesas dos funcionários, possui uma plataforma de educação corporativa com cursos gratuitos sobre finanças voltados para os profissionais da área administrativa e financeira que querem se especializar no assunto. As aulas são objetivas, práticas e possuem uma linguagem de fácil entendimento. Desde o lançamento em julho do ano passado, o VExpenses já contou com mais de 10 mil alunos inscritos.

Instituto Brasileiro de Presença Digital

Nascido em meio à pandemia de Covid-19, o Instituto Brasileiro de Presença Digital tem como objetivo ajudar negócios de todos os portes e segmentos a abrirem um canal de vendas digital. Com mentorias, programas personalizados e o suporte de um time multidisciplinar, a plataforma de marketing digital já atendeu mais de três mil empresas. A empresa se baseia em três passos para ajudar os empreendedores a vender mais.

São eles: atrair o público certo, com um ambiente que as pessoas tenham interesse no que você vende; criar um relacionamento, entregando conteúdos de valor que mostram como resolver um problema do cliente e oferecer uma venda personalizada, onde a empresa irá entender a necessidade de cada cliente para resolver o seu problema.

Sambatech

Eleita pela FastCompany como uma das companhias mais inovadoras da América Latina a Sambatech desenvolve soluções de tecnologia para ajudar empresas, cursos livres, preparatórios e instituições de ensino, a fazer com que o conhecimento chegue à sua audiência - alunos e funcionários - com qualidade, escalabilidade, interatividade e segurança.

Sólides

A Sólides, plataforma completa de RH com People Analytics e gestão comportamental, disponibiliza cursos pagos e gratuitos na Universidade Sólides, plataforma de ensino online para o setor de recursos humanos. A iniciativa tem o objetivo de formar e capacitar os profissionais de RH por meio de conteúdo, inovação e experiência. Com foco na gestão de pessoas, as aulas ensinam técnicas e metodologias atreladas às últimas tendências do setor, como tecnologias no processo de recrutamento e seleção e RH 4.0.

SGA TI em Nuvem

A SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia para os desafios reais dos negócios, oferece um centro de conhecimento, inovação e tecnologia voltado para os profissionais de TI e entusiastas da área. O SGA Hub conta com cursos e e-books gratuitos que abordam temas como aplicativos, datacenter, inteligência artificial e Data Science.

InovAtiva

Visando a capacitação e conexão de startups brasileiras, o hub InovAtiva oferece anualmente ciclos de aceleração para soluções inovadoras de todo o país e cursos virtuais gratuitos destinados a empreendedores que queiram aprender ou esclarecer dúvidas sobre proposta de valor, finanças, estratégias de vendas, captação de recursos, registro de marca e/ou impacto socioambiental.