Emprestado ao Remo, Eron renova contrato com o Vitória até 2022

O atacante Eron, que foi emprestado ao Remo até o término da Série C do Campeonato Brasileiro, renovou contrato com o Vitória até abril de 2022. O antigo vínculo do jogador iria se encerrar no fim de 2021.

Natural de Sobradinho, no Norte da Bahia, Eron tem 22 anos e é formado nas categorias de base do rubro-negro. Ele subiu ao time profissional no ano passado, quando participou de 21 jogos. Em 2020, fez 12 partidas, entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Série B. Pelo estadual, marcou 4 gols. O Remo será sua primeira experiência em outro clube.

Além de Eron, o Leão Azul também acertou o empréstimo, junto ao Vitória, do lateral-direito Welisson, até o fim da terceira divisão.

O Remo está na 3ª colocação do Grupo A da Série C, com 13 pontos, a dois do líder, o Santa Cruz. O próximo compromisso será contra o arquirrival Paysandu, no sábado (3), às 19h, no estádio Mangueirão.