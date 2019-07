Enade 2019: inscrições estão abertas

O Enade 2019, exame que avalia o desempenho dos estudantes concluintes dos cursos de graduação do país, está com as inscrições abertas. O prazo para esse procedimento ser realizado vai até 11 de agosto. As inscrições devem ser feitas pelos coordenadores de curso das instituições de nível superior através do Sistema Enade.

A prova avalia os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes da graduação. O instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do teste, divulgou que a prova está marcada para acontecer no dia 24 de novembro. O resultado da avaliação será utilizado como parte do cálculo para definir o Conceito Preliminar de Cursos (CPC), indicador de qualidade que compõe a avaliação do MEC.

Cadastro

Os estudantes concluintes devem estar atentos a essa fase. Há algumas etapas que devem ser cumpridas no Sistema Enade. O primeiro passo obrigatório é o preenchimento de um cadastro com informações de contato. O prazo para essa etapa é até 21 de novembro. Posteriormente, será necessário realizar outras ações no sistema dentro dos prazos estabelecidos no edital do Enade 2019.

O Enade é um pré-requisito para conclusão do curso, colação de grau e obtenção do diploma. Além disso, o histórico escolar apresenta a regularidade do aluno com o Enade. O Inep atesta a regularidade do estudante por meio de relatório, mas a responsabilidade pela verificação e emissão de documentos de conclusão dos cursos de graduação, colação de grau e diploma é das instituições.