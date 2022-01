Encanto: Música supera Let it Go e Disney atinge maior pico da Billboard

Encanto, animação da Disney, é uma das favoritas a vencer o Oscar em sua categoria no próximo dia 27 de março, mas já tem levado o estúdio de volta a tempos áureos. A canção We Don't Talk About Bruno/Não Falamos do Bruno tem se mostrado um fenômeno improvável, surpreendendo até mesmo seu compositor e um dos executivos do filme, além de levar a Disney ao quarto lugar do ranking da Billboard, melhor colocação entre músicas comerciais nos últimos 26 anos.

As informações são do ComicBook, que lembra que a música se junta a um grupo seleto de grandes sucesso comerciais do estúdio.

Veja o clipe de Não Falamos do Bruno em inglês:



Não Falamos do Bruno se junta à realeza das canções da Disney na Billboard, que inclui as versões originais de Um Mundo Ideal (Aladdin), primeiro lugar do ranking em 1993; Nessa Noite o Amor Chegou, de O Rei Leão; e As Cores do Vento, de Pocahontas, ambas 4º lugar nas paradas da Billboard, feito só repetido agora, em 2022, por Encanto. De acordo com a Billboard, Não Falamos do Bruno foi escutada 29 milhões de vezes em uma semana, o que o fez saltar do 50º para o top 5.

Lin-Manuel Miranda, responsável pelas canções do filme, falou a respeito do sucesso da música: "Quando voltei [das férias], Não Falamos do Bruno havia conquistado o mundo junto com o resto da trilha sonora de Encanto', brincou o diretor à Boomerang. "Isso ajuda você a ter a perspectiva de que o fim de semana de abertura não é a vida do filme. É apenas o rascunho. Dois meses depois, as pessoas estão falando sobre Bruno e toda a sua família", finalizou.

A trilha sonora de Encanto, como um todo, também fez um sucesso significativo e virou a sexta, de um filme de animação, a chegar ao primeiro lugar desde que a Billboard começou a publicar os dados regularmente. Antes, O Rei Leão (1994), Pocahontas (1995), George, o Curioso (2006),Frozen (2014) e Frozen 2 ocuparam o posto.