Encerram hoje (30) as inscrições para a 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Instituições de ensino das redes municipal, estadual, federal e privada que atuem nos segmentos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e todo o Ensino Médio, podem manifestar interesse em participar através do site da competição.

A inscrição é referente à edição de 2020, que foi adiada por conta da pandemia. As escolas que se inscreveram em 2020 estão com a participação garantida na 16ª Obmep, mas podem realizar mudanças em seus cadastros se desejarem.

Para as instituições públicas, a taxa de inscrição não é cobrada. Já para os colégios da rede privada, um valor mínimo de R$180 é cobrado para cada nível. De 1 a 40 estudantes por nível: R$ 180; de 41 a 80 estudantes por nível: R$ 340; de 81 a 120 estudantes por nível: R$ 480; + de 120 por nível: R$4 por cada inscrito adicionado.

Os estudantes são inscritos exclusivamente pelas escolas. Foi recomendado que os gestores não deixem para última hora, pois as informações dos participantes precisam ser repassadas para a organização da competição de forma detalhada.

A Obmep é dividida em três níveis:

Nível 1: 6º ou 7º ano do ensino fundamental

Nível 2: 8º ou 9º ano do ensino fundamental

Nível 3: Ensino Médio

Diferentemente das edições anteriores, as provas da primeira fase serão disponibilizadas na página restrita da escola no site da Obmep. As escolas terão de 30 de junho a 3 de agosto de 2021 para aplicar os exames da primeira fase. Fica a critério das instituições de ensino determinar em quantos turnos e em qual formato, presencial ou remoto, os alunos farão as provas.

Os cartões-respostas dos estudantes classificados para a segunda fase devem ser enviados pelos Correios ou por aplicativo entre 1º de julho e 11 de agosto. No dia 9 de setembro, a organização divulgará os classificados para a segunda fase que está prevista para o dia 6 de novembro. As provas da primeira fase são compostas de 20 questões objetivas. Já as avaliações da segunda fase são compostas por seis questões discursivas.

A organização da Obmep espera divulgar o resultado em 18 de janeiro de 2022. Os melhores desempenhos serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze ou certificados de menção honrosa. Professores das escolas também receberão prêmios.

Por causa da pandemia que impossibilitou a olimpíada em 2020, serão aceitos os estudantes que concluíram o ensino médio no ano passado, desde que sejam de escolas que tenham se inscrito em 2020 e tenham declarado possuir alunos do nível 3 na época.





* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil