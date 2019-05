Encomendada por Mussolini, maquete da Roma antiga levou 36 anos para ficar pronta

A maquete possui cerca de 16 metros (Foto: Reprodução)

Ainda não se pode viajar no tempo para ir ao passado e, desta maneira, poder apreciar in loco toda a beleza da Roma antiga. Por conta deste obstáculo temporal, talvez a melhor maneira para contemplar toda a beleza da antiga capital do império que conquistou boa parte da Europa, África e Ásia seja através desta maquete da cidade, que levou 36 anos para ficar pronta.

Foto: Reprodução

O arqueólogo italiano Italo Gismondi conseguiu retratar com precisão a paisagem antiga da Roma no século 4 d.C., na época de Constantino I, quando a cidade atingiu seu maior tamanho. A maquete foi encomendada em 1933 por Mussolini para comemorar o nascimento de Augusto (63 a.C.).

Foto: Reprodução

Para realizar tal feito Gismondi usou um mapa de 1901 feito por Rodolfo Lanciani. O arquiteto conseguiu foi capaz de completar o núcleo principal em 1950. As outras partes foram sendo construídas depois, até a maquete ser finalizada em 1971.

Foto: Reprodução

A maquete está em exposição no Museu da Civilização Romana, na capital italiana, e é conhecida como o Plastico di Roma Imperiale. Feita em gesso, está em uma escala de 1: 250 e tem pouco mais de 16 metros de comprimento. Foi usada por Ridley Scott para filmar algumas cenas do filme O Gladiador.