Encontro avalia 15 anos das políticas de igualdade racial na Bahia

Lideranças de diversos territórios da Bahia estarão reunidas em Salvador para avaliar os 15 anos de desafios e conquistas das políticas de promoção da igualdade racial e de desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais. O encontro, organizado pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), contará com debates, grupos temáticos e elaboração de documento público que apontará os avanços deste período e as perspectivas na área. As mesas de discussão acontecem a partir desta quinta (9), às 8:30h, no Novotel (Rio Vermelho), em Salvador.

Participam do encontro representações do movimento negro baiano e brasileiro, pesquisadores, especialistas e organizações com atuação do campo das relações étnico-raciais, além de colegiados que compõem o Sistema de Promoção da Igualdade Racial (Sisepir), parceiras na realização do evento, a exemplo do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado da Bahia (CDCN), Conselho Estadual para Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais (CESCPT), Fórum de Gestores de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Rede de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa e Centro de Referência Nelson Mandela.

Dentre os temas a serem debatidos estão mulheres negras e juventude, políticas de saúde da população negra, educação para as relações étnico-raciais, cotas, cultura, meio ambiente, segurança alimentar, dentre outras pautas. A programação conta, ainda, com atividades culturais, lançamento de revista, grupos de trabalho e diálogos com segmentos dos povos e comunidades tradicionais, a exemplo de quilombolas, indígenas, terreiros, ciganos, fundos e fechos de pasto e outras representações das diversidades.