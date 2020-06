Encontro de Candinho e Anastácia em Êta Mundo Bom! acontece nesta sexta (19)

Uma cena que emocionou e ficou marcada na memória de quem assistiu à exibição original da novela Êta Mundo Bom! irá ao ar nesta sexta-feira (19) no Vale a Pena Ver de Novo. À procura um do outro há bastante tempo, Candinho (Sergio Guizé) e Anastácia (Eliane Giardini) finalmente irão se encontrar.



Desde que chegou a São Paulo, Candinho busca por sua mãe biológica, que nunca chegou a conhecer. O medalhão deixado com ele ainda bebê era sua única esperança, mas o roubo da joia o fez acreditar que estaria cada vez mais longe de realizar seu sonho. Graças a Maria (Bianca Bin), a armação de Ernesto (Eriberto Leão) e Sandra (Flávia Alessandra) vêm à tona com a ajuda de Pancrácio (Marco Nanini), que desmascara o impostor no meio de seu casamento com a interesseira sobrinha de Anastácia.



Atônita com a revelação de que o homem que abrigou em sua casa não é Candinho, Anastácia acredita no que Pancrácio diz quando vê Eponina (Rosi Campos), Mafalda (Camila Queiroz) e Quincas (Miguel Romulo), que conheceu quando esteve na fazenda Dom Pedro II em busca de pistas sobre o filho. A sós com a viúva, Pancrácio explica tudo e diz que logo irá irá lhe apresentar seu verdadeiro filho.

(João Cotta/Globo)

Na casa do professor, Candinho e Anastácia se encontram e se reconhecem, pois já se viram mais de uma vez na igreja. Emocionados com a revelação de que são mãe e filho eles se olham firme e se abraçam, completamente emocionados.Sergio Guizé e Eliane Giardini guardam a cena como o momento mais marcante do período de gravações, mesmo a trama ainda estando longe da reta final. "Para mim sem dúvida a cena mais emocionante que gravei foi o encontro de Candinho e Anastácia, mãe e filho que não se conheciam num abraço apertado. Estávamos muito ansiosos por esse momento na época", conta Eliane Giardini. "O encontro do meu personagem com a mãe é inesquecível para mim, ficamos todos comovidos em cena. Foi um dia de gravação muito especial", relembra Sergio Guizé.A sequência de acontecimentos que levam ao encontro de Candinho e Anastácia começa a ir ao ar a partir desta quinta-feira (18). De volta no Vale a Pena Ver de Novo, Êta Mundo Bom! é escrita por Walcyr Carrasco, com direção geral e de núcleo de Jorge Fernando.