Encontro e Mais Você vão inverter os horários a partir de julho

A programação da Globo terá uma mudança nas manhãs a partir de julho. O Encontro e o Mais Você vão trocar de horário na grade da emissora, informou a Globo nesta quarta-feira (25).

A mudança vale a partir de 4 de julho, quando o Encontro vai passar a ser comandado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. O programa será exibido mais cedo, logo depois do Bom Dia Brasil. Na sequência, será exibido o Mais Você, com Ana Maria Braga.

"Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o ‘Encontro’, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o ‘Mais Você’ e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, afirma o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

A emissora acredita que a mudança vai permitir que a pauta matinal da Globo seja mais integrada. “Com isso, estamos reforçando a complementaridade dessas produções, cujas equipes poderão trabalhar ainda mais entrosadas”, avalia o diretor de gênero de variedades, Mariano Boni.