Enderson comanda penúltimo treino antes do duelo contra o Vasco

Após dez dias de preparação para o confronto com o Vasco pela 26ª rodada da Série B, o elenco do Bahia fez nesta sexta-feira seu penúltimo treino antes da bola rolar no domingo (28), às 16h, na Fonte Nova. O técnico Enderson Moreira deu foco, mais uma vez, nos trabalhos táticos da equipe e já tem seu desenho de time titular para o fim de semana.

Durante a tarde o grupo treinou no CT Evaristo de Macedo e os trabalhos foram divididos em duas partes. Enderson trabalhou o posicionamento do seu time titular em bolas paradas ofensivas e defensivas, enquanto o auxiliar do clube Bruno Lopes aprimorou a parte técnica em espaço reduzido com o restante do elenco, promovendo um coletivo com equipes de seis atletas cada.

A última parte do treino voltou a reunir o grupo todo. Enderson Moreira montou um coletivo tático 11 contra 11, fez ajustes e passou orientações para os atletas em campo. O único que não participou dos trabalhos com o grupo principal foi o atacante Caio Vidal, que seguiu com os trabalhos junto aos preparadores físicos. Vidal não será relacionado para o jogo contra o Vasco.

O Bahia faz seu último treinamento antes da partida na manhã deste sábado, também no CT Evaristo de Macedo, a partir das 9h.